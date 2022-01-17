Харків'янин запропонував НАТО розмістити військову базу на своїй землі

Житель Харківської області запропонував НАТО розмістити на своїй земельній ділянці військову базу. Чоловік висловив готовність передати Альянсу 8,13 га у безкоштовне довічне користування. Про це повідомляє "Обозреватель"

Він офіційно зафіксував свою ініціативу, написавши заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки, яка розташована в одному із сіл області, а також підписав заяву та уточнив дату – 10 січня. Автор поста зазначив, що агресивні дії Росії лише переконують українців у необхідності інтеграції з НАТО.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але наразі про точну дату мова не йде.

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