Харьков засыпало снегом, а во Львове возобновляют отопительный сезон

Сегодня, 18 апреля, в Харькове выпал снег. Как выяснили журналисты "Фразы", из-за похолодания во Львове возобновили отопительный сезон.

Также ожидается, что сегодня в Харькове может выпасть до 10 см осадков, сообщает vgorode.

Кроме того, резкое похолодание синоптики обещают во всех регионах. Юго- западный циклон принесет дожди и мокрый снег в южные, восточные и центральные области. Ливни прогнозируют на Днепропетровщине, Кировоградщине и Полтавщине. В Карпатах также снег.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на заявление Львовского городского совета, сегодня, 18 апреля, Львов возобновил отопительный сезон

В частности, подача тепла была возобновлена в 1 624 дома.

Ранее "Фраза" сообщала, что синоптики сделали серьезное предупреждение по погоде: в Украине до конца рабочей недели морозы будут достигать 4 градусов, на почве - до −8. Связано это с вторжением в Украину арктического воздуха.

В конце марта во Львовской области выпал снег, а температура воздуха утром опустилась до −7 °C.

Фраза.ua

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