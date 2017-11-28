Харьковчанин дважды ограбил магазин стройтоваров, в котором раньше работал

Полиция задержала 33-летнего харьковчанина по подозрению в краже шаровых кранов из магазина строительных материалов.

"За совершение первой кражи суд назначил мужчине наказание в виде 2-х лет ограничения свободы. Однако после получения приговора он снова решил пойти на преступление", – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как выяснили следователи, ранее задержанный работал в этом магазине и знал, где располагаются видеокамеры, поэтому совершал кражи так, чтобы его не заметили охранники. Сначала он собирал вещи в корзину и направлялся к кассе так, чтобы быть спиной к камерам. По дороге к кассе он прятал товар по карманам и потом спокойно выходил из помещения магазина. По данным правоохранителей, таким образом, за четыре похода в магазин мужчина вынес оттуда 400 шаровых крана.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.