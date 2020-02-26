Харьковский горсовет вновь переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский горсовет в среду, 26 февраля, проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

"За" переименование проголосовали 52 депутата, "против" - 8.

Секретарь топонимической комиссии горсовета Алексей Хорошковатый сообщил, что в ноябре 2019 в горсовет обратился ряд ветеранских организаций города с инициативой вернуть проспекту Петра Григоернко имя Жукова. По итогам общественного электронного голосования идею переименования поддержали 86% (11 193 человека).

Против переименования на сессии выступили депутат от Самопомочи Иван Ракич, внефракционный депутат Игорь Черняк и представитель Нацкорпуса Константин Немичев. Они акцентировали на том, что такое переименование противоречит закону о декоммунизации. Депутаты также заявили о нарушениях при процедуре подготовки проекта решения. В частности, Черняк заявил, что обсуждение переименования, проведенное в форме электронного голосования, проходило с нарушениями. Он также намеревается обжаловать решение, если оно будет принято.

"У нас есть письменные показания людей, которые являются работниками коммунальных предприятий, и подтверждают, что их заставляли ставить подписи в поддержку этого переименования... Нами будет показано, каким образом происходила фальсификация этого голосования", - сказал Черняк.

Он добавил, что на переименование проспекта из городского бюджета планируется выделить 110 тыс. грн и призвал не спешить выделять эти деньги, чтобы в случае отмены решения не тратить дополнительные бюджетные средства на судовые разбирательства.

Городской глава Харькова Геннадий Кернес в ответ отметил разночтения в действующем законодательстве и объяснил решение нормой в законе о декоммунизации, согласно которой требования закона не распространяются на памятники и памятные знаки, связанные с освобождением Украины от нацистов.

Спор о том, в честь кого же будет назван проспект длиться более трех лет. Сейчас проспект называется в честь генерал-майора вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, но после сегодняшнего решения может опять получить название в честь советского маршала Жукова.

