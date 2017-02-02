Харьковский сурок Тимка предсказал весну через 6 недель и безвиз, но не сразу

Степной сурок Тимка II, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары Змиевского района Харьковской области предсказал теплую весну через 6 недель и холодный февраль.

"Тень он свою не увидел (поскольку погода пасмурная - ИФ). Поэтому весна будет теплая через 6 недель, а в феврале - еще морозы сильные. Как в прошлом году кстати", - истолковал предсказания сурка его хранитель Виктор Токарский.

Кроме того, Тимке ІІ пришлось сделать предсказание, когда же ЕС предоставит безвизовый режим для Украины. Перед ним поставили две таблички, на одной было написано "безвиз в 2017 году", а на другой - "безвиз с отсрочкой". Сначала "предсказатель" пошел ко второй табличке, однако затем дважды выбирал "безвиз в 2017г."

В.Токарский также сообщил, что в этом году у Тимки ІІ произошли изменения в личной жизни. Две недели назад ему привезли новую жену по имени Лариса, поскольку с первой супругой отношения не складывались. "Жена приехала 2 недели тому назад пополнения ждем в апреле-мае. Это вторая жена, у сурков может быть и 2 и три жены, но рожает всегда одна", - сказал В.Токарский.