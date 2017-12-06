Харьковское ДТП: в крови Зайцевой нашли опийный наркотик

В организме виновницей ДТП в Харькове Елены Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

Об этом заявил начальник Следственного управления Главного управления Нациполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

"В отношении участников аварии проведены психиатрическая, наркологическая и химико-токсикологическая экспертизы. Согласно выводам экспертиз, в организме водителя автомобиля Lexus обнаружены вещества, которые содержат кодеин", - рассказал Чиж.

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Он рассказал, что в ходе расследования допросили более 100 человек и назначили более 40 экспертиз.

"До 10 декабря будет завершено 14 экспертиз по биологическим и цитологических веществах, изъятых из автомобилей участников ДТП. Также предназначена автотехническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Харьковского НИИ судебной экспертизы им Бокариуса", - добавил Чиж.

Справка: кодеин - естественный опийный наркотик (опиат), алкалоид опиума, используется как лекарственное средство против кашля центрального действия, обычно в сочетании с другими веществами. Имеет слабый наркотический и болеутоляющий эффект, в связи с чем используется также как компонент болеутоляющим лекарствам.

20 октября, суд в Харькове избрал для подозреваемого Елены Зайцевой мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря без возможности внесения залога.