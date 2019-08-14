Хацкевич уволен с поста главного тренера "Динамо".

Динамо прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды. Об этом киевский клуб объявил на официальном сайте.

Напомним, накануне Динамо сыграло вничью с Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Таким образом, киевляне прекратили борьбу за попадание в групповой этап турнира.

Также отметим, что в третьем туре УПЛ Динамо уступило Шахтеру.

Официальный сайт Динамо Киев

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