Херсонщину відвідав Посол Королівства Швеція в Україні

Про візит важливого гостя розповів у соціальних мережах заступник голови обласної ради Юрій Соболевський:

– Херсонщину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг у супроводі Почесного консула Королівства Швеція в м.Каховка Карла Стурена.

Дуже цінуємо той факт, що європейськими лідерами відбувається підтримка як нашого Президента, так і держави в цілому. Наш регіон не виключення.

Протягом семи років ми спостерігаємо, як агресор намагається дестабілізувати нашу країну зсередини. Важливим фактором є і наявність в Україні іноземних інвестицій. Чим більше на території нашої країни іноземного бізнесу, тим більший ризик матиме агресор, перетнувши український кордон.

Тож, приємно, що Тобіас Тиберг відзначив готовність Королівства Швеції співпрацювати з нами задля взаємного розвитку в рамках економічного партнерства.



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