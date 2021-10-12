Херсонська область з 15 жовтня переходить в "червону" зону

Херсонська область переходить в "червону" зону карантину з 15 жовтня через темпи поширення COVID-19.

Про це написав у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив він.

Зазначимо, що у "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані.

Водночас у "червоній" зоні на дистанційне навчання переходять заклади освіти, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується лише дитсадків та 1-4 класів.

Медіаплатформа "НАШ"

https://nash.live