Хлоропровод Донецкой фильтровальной станции отремонтировали, экологической угрозы нет - Жебривский

После обстрела ДФС сотрудники станции не совсем готовы вернуться к работе, сообщил глава Донецкой ВГА.

Повреждение хлоропровода на Донецкой фильтровальной станции ликвидировали, что устранило угрозу экологической катастрофы, сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"В само хранилище хлора не попали, был поврежден хлоропровод. Сейчас тот хлор, который проявился, испарился, хлоропровод запаян. Экологической опасности нет", - цитирует его слова "112 Украина".

При этом, Жебривский указал, что после обстрела станции ее сотрудники не совсем готовы вернуться к работе. В данный момент все они эвакуированы.

Он также сообщил, что водоснабжение Авдеевки частично восстановлено, вода поступает самотеком.

"На сегодня вода идет самотеком, но по ул. Черняховского давление упало. "Вода Донбасса", руководство будет подводить воду туда. В других пока давление есть. Очень больших проблем нет", - добавил Жебривский.

Напомним, утром 24 февраля вице-премьер министр Геннадий Зубко сообщил, что прекращение водоснабжения Авдеевки Донецкой области прекращено из-за прямого попадания снаряда в фильтровальную станцию.

Ранее в ОБСЕ предупреждали, что попадание снаряда по находящемуся в Донецкой фильтровальной станции резервуару с хлоридом может спровоцировать гуманитарную и экологическую катастрофу.