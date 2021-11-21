Хмарно та з дощами: прогноз погоди в Україні 22 листопада

На початку робочого тижня Україну охопить хмарна погода та дощі. Опади очікуються переважно у західних та частково центральних областях.

Дощі пройдуть у низці міст України, йдеться на сайті Укргідрометцентру. Серед них – Львів, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород, Хуст, Стрий, Дрогобич, Дубно та інші.

У деяких областях оголосили штормове попередження України. У ніч з 21 на 22 листопада значно посилиться вітер. Негода вируватиме протягом всього понеділка.

У північних та частково центральних областях обійдеться без опадів, проте погода буде хмарною, подекуди з проясненнями.

Водночас на сході та півдні України очікується по-осінньому тепла та сонячна погода. Середня температура становитиме від +7 до +9 градусів за Цельсієм. За даними Укргідрометцентру, такі погодні умови протримаються до середини тижня.

За прогнозом, у Києві очікується хмарна погода, проте обійдеться без дощів. Значно посилиться вітер – швидкість становитиме від 7 до 12 м/с.

Температура повітря вдень у місті триматиметься переважно на рівні від +6 до +8, а вночі опуститься щонайбільше до +2 градусів за Цельсієм.

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