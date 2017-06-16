Холодницкий избран вице-президентом Федерации футбола Украины

Андрей Павелко переизбран на должность президента Федерации футбола Украины, вице-президентами организации стали глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, а также Александр Бандурко и Вадим Костюченко.

Решение было принято ХХ конгрессе ФФУ, которое состоялось в Доме футбола в пятницу, пишет SPORTARENA.com.

Напомним, Павелко был единственным кандидатом на должность главы ФФУ.

Холодницкий на должности вице-президента ФФУ намерен бороться с договорными матчами.

41-летний Андрей Павелко возглавляет Федерацию футбола Украины с марта 2015- го. На этом посту он сменил Анатолия Конькова. Павелко - народный депутат от Блока Петра Порошенко.

Внеочередные выборы президиума ФФУ назначили в связи с реорганизацией федерации.