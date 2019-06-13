Хомчак заявил, что намерен оптимизировать количество воинских частей в ВСУ

Численность воинских частей в Украине будет приведена к оптимальной. Об этом в интервью "Радіо Свобода" сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству. Конечно, не снижая боеспособности, готовности к ответу на угрозы и вызовы перед государством. Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее и доложить мне, как надо сделать", - отметил Хомчак.

По его словам, задачи сократить воинские части не стоит.

"Если их разворачивали, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается, идет процесс. Моя задача - не снизить уровень боеспособности, а повысить его. Не снизить уровень управления, а повысить его. Все решения должны быть выверены. Любое мое решение - это коллективный труд. Я должен услышать специалистов по своему направлению, чем они руководствовались, какая ситуация. Не проблема принять решение. Проблема - принять правильное решение, услышать всех, чтобы оно было обосновано и дало соответствующий результат", - подчеркнул глава Генштаба.

Хомчак добавил, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая уволил с должности начальника Генерального штаба Виктора Муженко, назначив на его место генерал- лейтенанта Руслана Хомчака, который вместе с группой командиров и солдат сумел выйти из Иловайского котла с оружием в руках.

Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

23 мая министр обороны Степан Полторак представил Хомчака коллективу. Последний анонсировал кадровые изменения в Генштабе.