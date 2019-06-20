Хорватия увеличит квоту на трудоустройство украинцев

Страна активно готовится к туристическому сезону

После недавнего обращения работодателей правительство Хорватии увеличит квоту для иностранных работников в сфере туризма и строительства на текущий год, сообщает Reuters.

Работающие в Хорватии иностранцы в основном едут сюда из балканских государств, не входящих в Европейский Союз, Украины и некоторых азиатских стран.

На прошлой неделе туристический бизнес Хорватии призвал правительство пустить больше гастарбайтеров, чтобы пополнить штат баров, ресторанов и других туристических объектов в предстоящий высокий сезон.

"Наша основная задача - обеспечить занятость местных жителей. Однако мы также решили увеличить для иностранных работников в сфере туризма количество лицензий на 2 тыс. и на 1 тыс. - в строительстве", - сказал министр труда Марко Павич на заседании кабинета министров.

Кроме того, количество лицензий автоматически увеличится на 1 тыс. в каждом секторе, если возникнет такая необходимость.

"Мы считаем, что этим решением дали "зеленый" свет хорошему (туристическому, - ред.) сезону", - сказал премьер-министр Андрей Пленкович.

На туристическую индустрию Хорватии, в основном ориентированную на летние месяцы, приходится почти 20% валового внутреннего продукта страны.

Хорватия первоначально одобрила 65,1 тыс. лицензий для иностранных работников на этот год, по сравнению с 38,7 тыс. в прошлом году. Квота на работников в сфере туризма была установлена на уровне 15,6 тыс., а на строительство - на уровне 17,8 тыс. лицензий. Розничная торговля, производство и транспорт также страдают от нехватки рабочих.

Среднемесячная зарплата в Хорватии в апреле составила 6434 кун (примерно $973). Уровень безработицы на конец мая составлял 7,5%.

Ранее UBR.ua сообщал, что каждый третий гражданин Украины, который работает в Польше, уже планирует трудоустроиться в Германии, но только 2,6% из них соответствуют основным критериям, установленным правительством в Берлине.