Храм Гробу Господнього в Єрусалимі в неділю відкривається для вірян

Храм Гробу Господнього в Єрусалимі в неділю відкриється для відвідувань після вимушеної двомісячної перерви через спалах коронавірусу, пише газета Times of Israel.

Одночасно перебувати в храмі зможуть не більше 50 осіб. У рамках противірусних заходів, їм потрібно буде надіти захисну маску і дотримуватися соціальної дистанції один від одного в два метри.

Крім того, парафіянам рекомендують не цілувати святині і не торкатися до них.

Храм Гробу Господнього закрили для вірян у березні в рамках жорстких заходів з боротьби з коронавірусом, здійснених урядом Ізраїлю.