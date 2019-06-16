Християни відзначають День святої Трійці

16 червня, християни відзначають одне з головних свят - День Святої Трійці. У православній традиції свято відзначається на 50 день після Великодня, тому воно також називається П'ятидесятницею. Християни західного обряду відзначають Трійцю через тиждень після П'ятидесятниці, але в цьому році і православні, і католики відзначають свято в один день.

Свою першу назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм вознесінням на небеса.

Як оповідає книга Дії святих Апостолів, після вознесіння Ісуса Христа настав десятий день: це був п'ятдесятий день після Воскресіння Христового. У євреїв тоді було велике свято П'ятидесятниці в пам'ять Синайського законодавства. Всі апостоли разом з Божою Матір'ю, іншими учнями Христовими та іншими віруючими перебували в одному будинку в Єрусалимі. Тоді їм була явлена видимим чином Третя Особа Святої Трійці: шумом з неба, вітром, вогняними язиками полум'я.

У євангельській традиції сходження Святого Духу описується як полум'я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли "дар мов" - стали говорити на різних, не відомих їм раніше мовах. Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської Церкви.

У цей день віруючі прикрашають оселю свіжими паростками берези, любистком, лепехою, м'ятою, чебрецем, полином. Тому Трійцю в народі називають "зеленим святом".

Також до Трійці прийнято проводити обряди очищення - від прибирання в будинку до очищення від грішних думок.

Понеділок, що наступає після Свята Святої Трійці, присвячений Третій Іпостасі Пресвятої Трійці - Святому Духу, і називається Духів День.