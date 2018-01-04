Хрущев стучал ботинком от злости на Хаммаршёльда (Svenska Dagbladet, Швеция)

Правда ли, что Хрущев стучал ботинком в ООН от злости на Дага Хаммаршёльда? Что же такого ужасного сделал швед?

Ответ — и да и нет. Советский лидер действительно стучал ботинком, но не от того, что был зол на Дага Хаммаршёльда (Dag Hammarskjöld). Вернее, не совсем поэтому. Ботинок возник 12 октября 1960 года во время дебатов о колониализме. Филиппинский делегат Лоренцо Сумулонг (Lorenzo Sumulong) указал на то, что советский лидер демонстрирует внешнеполитическую двойную мораль, когда критикует колониальную политику других государств, а сам доминирует в Восточной Европе. Хрущев впал в ярость, потребовал слова и осудил Сумулонга как «холуя империализма». Сумулонг в ответ назвал советскую позицию лицемерной, и тогда Хрущев снял ботинок и стал колотить им по столу. Инцидент уже тогда привлек вполне объяснимое внимание и стал легендарным. Поскольку Хрущев действительно злился на генерального секретаря ООН Хаммаршёльда, в Швеции часто путают два разных случая и говорят, что Хрущев стучал ботинком в адрес Хаммаршёльда. Но это было не так. Во время визита в Нью-Йорк в 1960 году Хрущева раздражало все подряд: он перебивал выступающих и комментировал самыми грубыми словами, бил кулаком по столу и по трибуне и так далее.

Причина его нелюбви к Дагу Хаммаршёльду крылась в борьбе за власть вокруг Конго, где после обретения независимости от Бельгии вспыхнули беспорядки. По инициативе Хаммаршёльда ООН вмешалась, введя войска, в том числе шведских солдат, целью которых было помогать в борьбе за мир. Хрущев полагал, что Хаммаршёльд в действительности оправдывал западный империализм в Конго.

Вдобавок его раздражала система, в рамках которой один генеральный секретарь самолично возглавлял всю ООН и трактовал решения Генеральной ассамблеи и Совета безопасности. Швед должен уйти, заявил Хрущев, после чего надо видоизменить ООН, так чтобы ей управляли три человека: один представитель Запада, один — от социалистического блока и один — от нейтральных государств.

Даг Хаммаршёльд не согласился и подчеркнул, что цель ООН и его собственной деятельности — защита малых государств, а не больших держав. Вот почему в Конго отправили войска. И Генеральная ассамблея встала на сторону Хаммаршёльда.

Дик Харрисон