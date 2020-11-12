Хворі на коронавірус Зеленський і Єрмак самоізолювались в "Феофанії"

Хворі на коронавірус президент України Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак самоізолювались в "Феофанії", розповів "Українській правді радник Єрмака Михайло Подоляк. Для Зеленського в клініці обладнали спецкабінет, Єрмак перебуває в ізольованій палаті.

"Усе доволі суворо регламентовано протоколом. Вони знаходяться в "Феофанії". Там є облаштований спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради (по відеозв'язку). (...) У нього там спецзв'язок встановлений. У Андрія Борисовича теж є окрема палата, не спецкабінет, але він знаходиться теж в ізольованій палаті", - розповів він.

За словами радника голови Офісу президента, Зеленський і Єрмак працюють за стандартним графіком, а єдиним обмеженням є ізоляція від оточуючих. Ніхто з помічників не знаходиться поруч із президентом або головою Офісу, але усі залишаються на зв'язку - "в комунікаційному офлайні".

З родиною Зеленський не бачиться, хоча його дружина і син перехворіли на COVID-19, з Єрмаком спілкується у телефонному режимі, стверджує Подоляк.

Крім голови ОП України, на коронавірус перехворіли його заступники Юлія Ковалів і Роман Машовець, а також перший радник президента Сергій Шефір.

За даними джерел ZN.UA в секретаріаті парламенту, за час пандемії коронавірусом інфікувались 75 народних депутатів, тобто кожен шостий. На сьогодні лікування продовжують 14 осіб.

11 листопада стало відомо, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков захворіли на COVID-19. За матерiалами Українська правда