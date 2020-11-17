Хворим на коронавірус мають надати допомогу без сімейного лікаря - МОЗ

Необов'язково мати декларацію з сімейним лікарем для отримання медичної допомоги. Зараженого коронавірусом зобов'язані в будь-якому випадку.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє "Прямий".

Міністр зазначив, що декларацію можна буде підписати вже після одужання.

"Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, вам зобов'язана амбулаторія надати меддопомогу. Навіть, якщо у вас немає сімейного лікаря", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, станом на 17 листопада в Україні підтверджено 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

16 листопада, у Києві на коронавірусну хворобу захворіло 1143 людей.

Прямий канал

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