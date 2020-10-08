Київ б'є температурні рекорди. У столиці найтепліша ніч другий день поспіль

Найтепліша ніч в місті за 139 років

У Києві ніч на 8 жовтня виявилася найтеплішою за весь час метеорологічних спостережень з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.

"У четвер, температура повітря в українській столиці минулої ночі не опускалася нижче 15,1 градуса. Попереднє рекордне значення 13,6 градусів, встановлене в 1893 році, було перевищено на 1,5 градуси", - йдеться в повідомленні обсерваторії.

Так, 7 жовтня в Києві було встановлено і інший метеорологічний рекорд: випало максимальна за весь час спостережень кількість опадів - 39 мм, що на 11 мм більше, ніж у 1905 році.

Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, в Києві також була найтепліша ніч за тривалий період.

Вересень у Києві побив температурний рекорд 100- річної давності.