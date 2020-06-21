Київ і дев'ять областей залишаються не готовими до ослаблення карантину.

В Україні станом на 21 червня до ослаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Ці регіони не відповідають вимозі інцидентності (кількість нових випадків захворювання COVID-19 протягом останніх семи днів), цей показник має бути меншим ніж 12 на 100 тис. осіб, а Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям.

За даними МОЗ, цей показник найвищий у Рівненській - 46,07, Чернівецькій - 45,27, Закарпатській - 41,24, Львівській - 39,15 та Волинській області - 37,24.

У Тернопільській області - 25,14, в Івано-Франківській - 20,99, Житомирській - 17,56, Вінницькій - 16,45, місті Києві - 14,19.

У двох областях також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - у Закарпатській області - 55,72% та Чернівецькій - 50,12%.

Ослаблення карантину можливе за відповідності регіону трьом критеріям: інцидентність захворювань упродовж останніх семи днів має становити менше ніж 12 на 100 тис. населення; завантаженість місць у лікарнях менше ніж 50%; проведення протягом останніх семи днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тис. населення.

Карантин в Україні запровадили 12 березня. З 11 травня обмеження почали пом'якшувати. 20 травня Кабмін продовжив їх до 22 червня, але запровадив так званий адаптивний карантин: регіональна влада дістала право послаблювати карантинні заходи в разі поліпшення епідемічної ситуації. На засіданні 17 червня дію адаптивного карантину було продовжено до 31 липня.

18 червня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що з 22 червня кілька областей можуть закритися на жорсткий карантин.

В Україні протягом минулої доби коронавірусну інфекцію було підтверджено у 735 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків інфікування в Україні станом на сьогодні сягнула 36 560, померло 1002 людини, одужало 16 509.

