Київ готовий до вакцинації: 111 кабінетів та 120 тимчасових пунктів щеплень - КМДА

Гість - начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

Василь Животенюк: Визначаються цільові групи серед населення, хто в першу чергу, в другу, третю. Оці 117 мільйонів, які проходять як гуманітарна допомога (8000 на місто), передбачені виключно на медичних працівників.

Після цього чекаємо Astra Zeneca, коло розширення її застосування буде збільшено. До закладів з літніми людьми, медичних лабораторій тощо.

Організовано 111 кабінетів первинної медико-санітарної допомоги, 12 мобільних бригад готові. Та готові 120 тимчасових пунктів для проведення вакцинації.

Україна отримає EUR50 мільйонів від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин від коронавірусу та сучасного холодильного обладнання для центрів вакцинації.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що вакцинація розпочнеться в Україні вже з 15 лютого та відбуватиметься у стислі терміни та в п'ять етапів.

Президент Володимир Зеленський заявив під час форуму, що Україна домовилася про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу. Мова йде про препарати від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

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