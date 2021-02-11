Київ готує апеляцію про скасування перейменування проспекту Степана Бандери

Київська влада готує апеляційну скаргу щодо рішення ОАСК про скасування перейменування трьох вулиць, провулка і проспекту.

Про це повідомляють в КМДА.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, рішення суду прийнято через чотири роки після подачі позову і абсолютно необгрунтовано.

Рішенням ОАСК No826 / 17079/16 від 28 січня 2021 року, за позовом від 5 листопада 2016 року громадського союзу "Громадський контроль та порядок" без участі представників Київради було скасовано рішення No559/559 від 07.07. 2016 про перейменування наступних вулиць, проспекту і провулків: вулицю Баумана на вулицю Януша Корчака; вулицю Кутузова на вулицю Генерала Алмазова; вулицю Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка; провулок Кутузова в провулок Євгена Гуцала; проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

Сьогодні стало відомо, що суд скасував перейменування Московського проспекту до проспекту Степана Бандери.