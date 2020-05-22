Київ хоче відновити роботу транспорту, незважаючи на невідповідність одному з критеріїв для пом'якшення карантину

Мер Києва Віталій Кличко попросив Кабінет Міністрів дозволити роботу громадського транспорту в столиці, незважаючи на те, що місто не відповідає критеріям для другого етапу пом'якшення карантину.

Про це він сказав на щоденному брифінгу в п'ятницю.

"З 23 травня столиця планувала почати наступний етап пом'якшення обмежень з дотриманням усіх норм і регламентів. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я заявило, що Київ і ще 11 регіонів не відповідають критеріям другого етапу ослаблення обмежень. Підкреслюю: з трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному - кількість хворих на 100 тисяч жителів міста. Норма - 12 хворих, у Києві зараз - 15", - сказав Кличко.

За його словами, перевищення цього показника пов'язане зі спалахом коронавірусу в Дарницькому інтернаті минулого тижня. За останні шість днів захворюваність була в межах норми.

"Тому я звертаюся до уряду: дозволити Києву розпочати другий етап пом'якшень, але не всіх, а критично необхідних місту та бізнесу. Зокрема, відновити роботу наземного громадського транспорту і торгових установ до 1000 кв. м з 23 травня", - сказав Кличко.

Робота громадського транспорту повинна початися з 12 години дня суботи. Остаточне рішення буде прийнято вранці після відповіді Кабінету Міністрів.

"Метро, як планували, [просимо] відкрити з 25 травня, тому що в місті відбувається транспортний колапс", - сказав він.

За словами мера, столиця згодна поки що не відкривати спортивні та дитячі майданчики.