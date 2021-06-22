Київ накрила пилова буря: причиною називають спеку

Лівобережна частина України опинилася під пиловою бурею під назвою "Астраханський суховій". Ця пилова буря, зокрема, накрила сьогодні Київ.

Про це повідомило управління екології та природних ресурсів КМДА.

Станом на 22 червня у Києві фіксується підвищення концентрацій пилу у повітрі у Дарницькому та Дніпровському районах. Причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу став саме "Астраханський суховій".

Як пояснили в КМДА, швидкість накопичення пилу у повітрі залежить від температури, швидкості вітру та атмосферного тиску. Завдяки переміщенню повітря шкідливі речовини переносяться вітром за межі міста або підіймаються у верхні шари атмосфери.

"Якщо температура стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря - гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору. За період із 14 до 22 червня 2021 року ... середньодобова температура у Києві підвищилась з +18 градусів до +25,2 градуса. Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни", - зазначили в КМДА.

Поки у місті пануватиме пилова буря киянам, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної, радять утриматися від прогулянок на вулиці та зачинити вікна.