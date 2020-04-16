Київ накрила пилова буря, в місті низька видимість

Пилова буря спостерігається в Києві в четвер, 16 квітня, з середини дня: в різних районах міста ураганний вітер носить хмари піску і пилу, на дорогах знижена видимість.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", сильний вітер піднімає пил із відкритих просторів і сміття з контейнерів, розносячи їх житловими районами, подекуди відносить погано закріплені на балконах і лоджіях речі та зриває з фасадів козирки. Над Дніпром і Десенкою проносяться густі жовті піщані хмари.

Усі райони міста в жовтій млі.

Як повідомляється на сторінці Київської міської державної адміністрації, таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північний вітер.

В управлінні екології та природних ресурсів повідомляють про очікувану швидкість вітру 17-22 м/с.

Фахівці закликають під час сильного вітру всі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, на вулиці триматися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.