Київ не дозволив підвищення швидкості руху до 80 км/год із 1 квітня

Очікуваного збільшення швидкості руху транспорту до 80 км/год на 17 вулицях Києва з 1 квітня не буде.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, пояснивши це рішення тим, що жодна з 17 вулиць, де пом'якшували швидкісні обмеження, "не відповідає повністю необхідним критеріям".

Комунальники, автодорожники та патрульні поліцейські під час перевірки виявили на тих вулицях високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП.

"Обстеження показало, що жодна з 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені Правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам", - повідомив директор Центру організації дорожнього руху Віктор Черній.

За його словами, за останні 3,5 роки на вулицях, де дозволяли підвищення швидкості, загинуло 182 осіб, 1789 отримали травми

"Йдеться про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! А на ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п'ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих", - заявив чиновник.

У попередні роки влада дозволяла з 1 квітня по 1 листопада рухатися зі швидкістю 80 км/год