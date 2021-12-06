Київ опинився в ТОП-15 міст світу з найбруднішим повітрям

Київ у понеділок, 6 грудня, на тлі туману, опинився на 13 місці серед міст світу із найбруднішим повітрям. Станом на 15.00 рейтинг забруднення столиці становив 132 AQI.

Згідно з інформацією інтерактивної карти, найнебезпечніші показники було зафіксовано в Голосіївському районі.

Так, концентрація частинок (PM2.5) у повітрі у 9.6 разів вища за рекомендоване Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Якість повітря у столиці оцінюється як "нездорове для чутливих груп".

У такому разі краще закрити вікна, щоб уникнути забруднення зовнішнім повітрям, а чутливі групи населення мають зменшити навантаження на відкритому повітрі.

Судячи з карти найчистіше сьогодні на межі Деснянського та Дніпровського районів Києва – 63 пункти, а найбрудніше – у Голосівському – 189 пунктів. У центрі столиці – 149 пунктів.

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