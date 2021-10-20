Київ перебуває на порозі "червоної" зони, - Кличко

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці - погіршується щодня. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються, а Київ перебуває на порозі "червоної" зони карантину.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Понад 500 людей (за минулий тиждень - ред.) потрапили в лікарні. Більшість із них - у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі "червоної" зони", - заявив мер.

Він наголосив, що єдиний спосіб зупинити розповсюдження COVID-19 та уникнути карантинних обмежень - масова вакцинація. Міський очільник додав, що 98% госпіталізованих до лікарень з коронавірусом - це нещеплені особи.

За добу 19 жовтня в Україні зафіксовано 18 912 нових випадків захворювання на коронавірус.

З 18 жовтня в "червону" зону адаптивного карантину, окрім Херсонщини, перейшли ще чотири області України.

Шість областей залишаються в "жовтій" зоні карантину, 13 областей та місто Київ за показниками відповідають "помаранчевій" зоні.

За словами голови комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, черга до київського крематорію сьогодні з катафалків становить майже дві години.

UA: Суспільне Новини

https://suspilne.media