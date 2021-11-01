Київ перейшов у "червону" зону карантину: які обмеження діють

З 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину

Про це передає Еспресо.TV.

Відтак, у місті з 1 листопада почали діяти такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна відвідувати: заклади харчування; заклади соцзахисту; спортзали; фітнес-центри; ЦНАП; управління праці та соцзахисти; масові заходи; відвідувати ТРЦ.

Також у столиці тимчасово скасували планові госпіталізації у лікарні (виняток - екстрені випадки).

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.

Користуватись транспортом можна тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом. Документи не перевірятимуть на вході в транспорт - це робитимуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.

З 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться після канікул у дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.

У сврю чергу, дитячі садки продовжать працювати з дотриманням правил "червоної" зони та за умови вакцинації 100% персоналу закладів.