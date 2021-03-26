Київ послабив обмеження для громадського транспорту

З п'ятниці, 26 березня, в Києві збільшили кількість пасажирів, які можуть користуватися наземним громадським транспортом.

Як повідомили в Telegram-каналі "Київпастрансу", постійна комісія Київської міської держадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що тепер можна перевозити не тільки сидячих, а й стоячих пасажирів, зокрема половину від загальної місткості.

"Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що якщо епідеміологічна ситуація в Києві не буде поліпшуватися, в місті можуть ввести спецпропуски для проїзду в громадському транспорті.