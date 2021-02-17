Київ потрапив до списку міст з найбруднішим повітрям у світі

Столиця України вже другий день входить до топ-20 міст, які мають найбрудніше у світі повітря. Якщо у вівторок, 16 лютого Київ перебував на 16-му місці, то в середу ситуація різко погіршилася, передає ВСВІТІ.

За даними порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, найбільше місто України у середу, 17 лютого мало один із найвищих показників забруднення повітря у світі.

Так, станом на ранок середи, Київ посідає 8-ме місце в антирейтингу, з індексом 155 пунктів.

Серед лідерів - Калькутта і Делі (Індія), Даха (Бангладеш) та Лахор (Пакистан).

Як повідомили у мерії столиці, забруднення повітря зросло через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

Новости Киева

https://kyiv.web2ua.com