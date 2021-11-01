Київ - у десятці міст світу з найбруднішим повітрям

Українська столиця у понеділок, 1 листопада, увійшла в десяток міст світу із найвищим показником забруднення повітря.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу IQair, який відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Зазначається, що станом на 9:00 ранку індекс Києва становить 148 за норми 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

За такого рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять надягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та вмикати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять на відкритому повітрі.

В українській столиці у четвер, 28 жовтня, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.