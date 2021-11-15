Київ - у десятці міст світу з найбруднішим повітрям

В українській столиці у понеділок 15 листопада зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, який відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Київ знаходиться на 10 місці. У першій трійці опинилися Лахор (Пакистан), Делі (Індія) та Ченду (Китай).

Зазначається, що станом на 10:05 ранку індекс Києва становить 151 за норми 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "шкідливий".

За такого рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та вмикати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

В українській столиці в суботу, 13 листопада, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.



