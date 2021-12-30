Київ - у двадцятці міст світу з найбруднішим повітрям

Українська столиця у четвер, 30 грудня, увійшла до двадцятки міст світу з найвищим показником забруднення повітря.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу IQair, який відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Київ посідає 18-е місце. До першої трійки увійшли Краків (Польща), Лахор (Пакистан) та Улан-Батор (Монголія).

Зазначається, що станом на 10:00 індекс Києва становить 140 за норми 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "шкідливий для вразливих груп населення".

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та вмикати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять просто неба.