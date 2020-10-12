Київ увійшов до трійки міст за рівнем забруднення повітря у всьому світі

У Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря. У понеділок, 12 жовтня, вранці українська столиця знаходилася на другому місці за цим показником, а вдень ситуація трохи покращилася і місто зайняло третє місце після Делі (Індія) і Дакки (Бангладеш).

За станом на 15:00 індекс забруднення повітря в Києві становить 127 пунктів при нормі в 50 пунктів. При цьому високий рівень забруднення повітря спостерігається вже кілька днів. Про це свідчать дані IQAir.

Рівень забруднення повітря (скріншот з iqair.com)

Якщо подивитися на якість повітря Києва по карті SaveEcoBot, то можна побачити, що високий рівень забруднення повітря фіксується практично у всіх районах міста. При цьому найвищий рівень забруднення спостерігається на проспекті Академіка Глушкова, Голосіївський район.