Київ уже завтра може посилити карантин

У Києві вже завтра, 18 березня, можуть посилити карантин, це питання буде розглянуто на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС вранці.

Про це РБК-Україна розповів секретар Київради Володимир Бондаренко.

"Завтра на 10 годину ранку київський міський голова скликає позачергове засідання цієї комісії. Ми чекаємо від головного управління Госпродпотребслужби і департаменту охорони здоров'я пропозицій щодо посилення протиепідемічних обмежень. І завтра о 10 годині на засіданні вони будуть розглянуті", - сказав Бондаренко.

При цьому, як пояснює секретар Київради, юридично це не буде переходом в "червону зону".

"При таких темпах госпіталізації, через кілька днів в Києві може не вистачати ліжкомісць для хворих. З огляду на, що через пів року не виконано обіцянку про задіювання лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні "Укрзалізниці", національних лікарень, на жаль, у Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження", - заявив Бондаренко.

Він уточнив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані.

Також стало відомо, що комісія ТЕБ та НС заборонила відвідування футбольних матчів в Києві.

Відзначимо, станом на 17 березня, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину, оскільки в столиці перевищена норма госпіталізацій пацієнтів з COVID. На сьогодні ця цифра становить 79,3 випадку на 10 000 населення при нормі не більше 60.

Київ також є лідером по нових випадків коронавірусу, наприклад, за минулу добу в столиці зареєстрували 1 121 хворого COVID-19.

Із самого початку епідемії коронавірусом заразились 1,5 мільйона українців, її пік очікується у квітні, за даними аналітиків, щодня інфікуватимуться понад 60 тисяч людей, 450 помиратимуть. 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусу.

Рівень госпіталізації у нашій країні один з найвищих в Європі, відзначають аналітики. З нестачею місць у лікарнях стикаються в різних регіонах і зонах карантину, на Закарпатті та Прикарпатті для хворих розгортають мобільні госпіталі. А кількість пацієнтів на апаратах ШВЛ зараз найбільші від початку епідемії.

Жорсткі карантинні обмеження "червоної зони" діють в Чернівецькій, Івано- Франківській, Житомирській і Закарпатській областях; у "помаранчевій зоні" ще десять регіонів і Київ. Попри заклики експертів посилити карантин, у Міністерстві охорони здоров'я обіцяють локдаун в Українітільки тоді, коли "існуватиме загроза системі охорони здоров'я".

З 24 лютого в Україні триває вакцинація препаратом Covishield (торгова назва вакцини AstraZeneca, яка виробляється в Індії), привезеним партією в 500 тисяч доз. Першими вакцину отримують медики та військові на сході України. Однак темпи вакцинації залишаються низькими: на сьогодні вакциновані 62 803 людини, за 21 день вакцинації вийти на анонсований МОЗ рівень 10-11 тисяч щеплень щодня не вдалося. У Києві 13-14 березня не зробили жодного щеплення взагалі.

У Міністерстві охорони здоров'я наявні проблеми заперечують, заявляючи, що смертність від коронавірусу в Україні одна з найнижчих в Європі, а привезену з Індії вакцину встигнуть використати вчасно (ZN.UA першим повідомило, що термін придатності вакцини спливає 23 червня, і з нинішніми темпами вакцинації Україна може не встигнути використати всі дози). 11 березня очільник МОЗ Максим Степанов похвалився у Facebook "успішною боротьбою" з двома першими хвилями коронавірусу і готовністю побороти третю.





