Київ веде переговори про закупівлю вакцини від COVID-19 - Кличко

Влада Києва веде переговори про закупівлю вакцини від COVID-19 з кількома американськими і європейськими виробниками. Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Столична влада веде переговори, я використовую всі свої іноземні зв'язки і контакти. Йдеться про закупівлю 1 млн доз вакцини для 500 000 киян. У нас є вже попередні домовленості", - заявив Віталій Кличко.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Facebook: головні бізнес новини

Мер додав, що вакцину хочуть закупити за гроші з міського бюджету.

За його словами, купити вакцину хочуть безпосередньо у виробників. Якщо контракт буде підписаний, вакцинація буде безкоштовною і доступною тільки для вразливих категорій населення.ве