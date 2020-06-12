Київ встановив два температурних рекорди за дві доби

У Києві за минулі дві доби було встановлено два температурних рекорди, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"10 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +26,3°, що на 0,3° вище за попереднє рекордне значення температури для цього дня 1885 року або 135-річної давності", - зазначено у повідомленні.

Крім того, ніч проти четверга у Києві виявилася найтеплішою за 140 років. Температура не опускалася нижче за позначку у +20,6°, у той час як попередній рекорд, встановлений у 2019 році, становив +20,2°.