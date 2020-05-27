Київ із 30 травня відкриє ТРЦ без розважальних зон і готелі - Кличко.

Торговельно-розважальні центри в Києві почнуть відкриватися з суботи, 30 травня, проте без роботи розважальних зон і з дотриманням санітарних норм та регламентів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі, хочу повідомити, що сьогодні Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торговельно-розважальних центрів (без роботи розважальних зон). ТРЦ у Києві - з дотриманням санітарних норм і регламентів - відкривати з суботи, 30 травня", - сказав він на онлайн- брифінгу в середу.

За словами мера, також із 30 травня зможуть розпочати роботу і готелі, окрім хостелів.

"Для готелів прописані чіткі вимоги, яких вони мають дотримуватися. Температурний скринінг співробітників і постояльців. Масковий режим поза номерами. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше ніж одна людина на 10 кв. м площі приміщення", - зазначив Кличко.

Водночас ресторани в готелях поки що працюватимуть на винос і на обслуговування в номерах.

"Рішення ж про роботу ресторанів і кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо", - наголосив він.