Київ знову опинився у рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям

На ранок вівторка, 21 квітня, Київ знову опинився в рейтингу міст світу із найбруднішим повітрям.

Як свідчать дані компанії IQ Air, попереду української столиці 5 міст, де повітря ще брудніше: Чіангмай (Таїланд), Ель-Кувейт (Кувейт), Дака (Бангладеш), Ханой (В'єтнам) і Делі (Індія).

Раніше стало відомо, що повітря в Києві і деяких регіонах України значно покращилося в понеділок, 20 квітня.

Також в Укргідрометцентрі повідомляли, що причина смогу в Києві - пожежі в Житомирській області.

Сервіс IQAir оцінює якість повітря за двома показниками: AQI (загальний індекс) і PM 2.5 (наявність в повітрі зважених часток, дрібного пилу і аерозолю). Згідно з нормами Всесвітньої організації охорони здоров'я середньорічний рівень PM 2.5 повинен становити не більше 10 мкг/ м3, а середньодобовий рівень - не більше ніж 25 мкг/м3. PM 2.5 - ключовий параметр оцінки якості повітря.