Київ - знову в трійці найбрудніших міст світу

Київ уже другий день поспіль тримається у списку мегаполісів світу із найбруднішим повітрям.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Так, станом на 9:30 ранку 29 жовтня Київ знаходиться на 3 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий".

Сьогодні вранці у Києві сильний туман. Видимість не перевищує 500 м.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 жовтня Київ знаходився на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Згодом Київ опустився на 10 місце світового рейтингу, а пізно ввечері був на восьмому.

У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.