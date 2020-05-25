Києво-Печерська Лавра відкривається після карантину

У Києво-Печерській Лаврі перехворіли коронавірусом майже всі ченці і насельники, включаючи намісника митрополита Павла, не менше трьох осіб померло

З 25 травня 2020 року Києво-Печерська Лавра відкривається для молитов і відвідувань після карантину. Про це повідомляє прес-служба Київської митрополії УПЦ МП з посиланням на вікарія митрополії єпископа Баришівського Віктора.

У лаврі просять парафіян дотримуватися санітарних вимог.

Всього, за даними влади Києва, в Києво-Печерській Лаврі виявили близько 160 тих, хто заразився COVID-19, також захворіли десятки семінаристів і викладачів духовної академії, яка знаходиться на території лаври. При цьому більшість одужала ще в кінці квітня, повідомляв речник УПЦ МП митрополит Климент.

13 квітня Києво-Печерська Лавра була закрита на карантин через спалах коронавірусу.

До цього часу, за повідомленнями ЗМІ, від коронавірусу померло вже троє ченців монастиря.