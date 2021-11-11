Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих

Із цієї суботи, 13 листопада, громадський транспорт у Київській області почне працювати з посиленими обмежувальними заходами.

Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

"Ми розуміємо, наскільки важливо жителям пристоличного регіону мати якісне транспортне сполучення, тому громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком. Але їздити в автобусах, маршрутках і електричках із цієї суботи матимуть право тільки пасажири, які матимуть при собі один із документів: COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію; негативний результат ПЛР- чи експрестесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки; довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія"", - зазначив Володін.

Він наголосив, що коли Київщину тільки ввели до "червоної" зони, роботу транспорту не обмежували жодним чином. Наразі ж, за його словами, "далі відтягувати цей момент уже не було можливості".

Володін закликав жителів Київщини, які ще не встигли імунізуватись, нарешті потурбуватись про себе і вакцинуватись.

"Тільки щеплення дозволяють уберегти себе від важкого перебігу хвороби. У всіх інших випадках люди тижнями лежать під киснем у лікарнях. А до такого свій організм точно не треба доводити", - наголосив голова ОДА.