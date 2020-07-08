Київські навчальні заклади готуються до дистанційного навчання - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко під час прес-брифінгу в середу, 8 липня, заявив, що київські навчальні заклади готуються до дистанційного навчання в школах з вересня. За його словами, така форма навчання буде зберігатися до кінця карантину.

"З огляду на рекомендації уряду, можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до можливостей вчителів і учнів", - заявив він.

При цьому Кличко підкреслив, що Київ робить все для того, щоб школи відкрилися з 1 вересня в звичному для всіх режимі.

Раніше повідомлялося, що на сайті Офісу президента зареєстрували електронну петицію щодо заборони дистанційного навчання для школярів. У петиції йдеться про те, що така форма навчання призводить до "морального зубожіння" дітей.

Освітня агенція міста Києва провела дослідження про дистанційне навчання в столиці, соціологи опитали 34 тисячі учнів, батьків і вчителів столиці. Згідно з результатами дослідження, у Києві дистанційним навчанням було охоплено 78% школярів. Тобто кожна п'ята дитина шкільного віку під час карантину не навчалася дистанційно.

При цьому опитування учнів, батьків та вчителів показало, що очне навчання в аудиторіях подобається їм більше, ніж дистанційне, - про це сказали 70% учнів, 90% вчителів і 80% батьків.