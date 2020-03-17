Київське метро закриють 17 березня о 23:00

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" на виконання рішення Кабінету Міністрів припинить перевезення пасажирів з 23:00 у вівторок.

Про це оголосив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні з 23-ї години Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо - до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працює у штатному режимі, дублюючи лінії метрополітену", - повідомив Кличко.

Він закликав киян за змогою залишатися вдома, а тих, хто не може працювати з дому, дбати про себе і людей довкола, тож їздити в масках.

Нагадаємо, що в ніч на 17 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. З 18 березня по 3 квітня введено заборону на пасажирські залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

Також вводиться заборона на роботу метрополітенів.

Востаннє Київське метро зупиняли під час Революції Гідності "у зв'язку з терористичною загрозою". Тоді метрополітен не працював два дні - з 18 по 20 лютого.