Київський метрополітен спростував інформацію про відкриття підземки

Представники Київського метрополітену спростували інформацію про відкриття підземки, яка напередодні з'явилася у мережі.

Поки немає жодних конкретних дат початку роботи метро.

- Новина, розповсюджена у деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності, - зазначили у Київському метрополітені.

У метрополітені нагадали, що Кабмін продовжив карантинні заходи до 11 травня, і закликали киян шукати актуальну інформацію про роботу підземки лише на офіційних сторінках метро.

Джерело: Київський метрополітен

