Київський метрополітен спростував інформацію про відкриття підземки

Представники Київського метрополітену спростували інформацію про відкриття підземки, яка напередодні з'явилася у мережі.
Поки немає жодних конкретних дат початку роботи метро.
- Новина, розповсюджена у деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності, - зазначили у Київському метрополітені.
У метрополітені нагадали, що Кабмін продовжив карантинні заходи до 11 травня, і закликали киян шукати актуальну інформацію про роботу підземки лише на офіційних сторінках метро.
Джерело: Київський метрополітен