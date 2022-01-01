Київську ялинку визнали однією з найкрасивіших у Європі

Київська ялинка на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших у Європі. Вона опинилася на 13 місці у списку.

Українська новорічна ялинка опинилася в рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

У виданні зазначили, київську ялинку прикрашено десятками кілометрів гірлянд, а Київ – чудове місце для поїздки на різдвяні та новорічні свята, оскільки у столиці України працюють різдвяні ярмарки у різних місцях.

Перше місце серед європейських ялинок посіло новорічне дерево на мальтійському острові Гоцо.

На другому та третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.

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