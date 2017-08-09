Киев к жаре готов: городские власти установят 15 рамок-распылителей

Синоптики обещают, что завтра, 10 августа, в Украину вернется жара, температура воздуха превысит +30 градусов. В связи с этим городские власти Киева установят 15 рамок-распылителей.

Об этом сообщил глава департамента благоустройства при КГГА Андрей Фищук, передает "Слово и Дело".

Август в Киеве уже установил два температурных рекордаНочь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице. 2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла 28,9 градуса тепла.

"По одной рамке будет установлено в Печерском (Мариинский парк) и Голосеевском (Голосеевский парк) районах. Добавят одну рамку в Днепровском (Тельбин). А по две - в Соломенском (Парк Островского и Отрадный), Подольском (Куреневский парк и Красная Пресня), Дарницком (Позняки и сквер Кошица), Шевченковском (парк Шевченко и сквер Гончара), Деснянском (Молодежный и Деснянский), Оболонском (сквер на Оболонском проспекте и пересечении с Тимошенко)", - сказал Фищук.

Правда, когда рамки появятся в Святошинском районе, неизвестно, поскольку на балансовых территориях управления зеленых насаждений нет систем полива.

Установка началась с парка Отрадный, работы по всему городу планируют закончить к 11 августа.

Напомним, что в этом году аномальная жара в Европе побила рекорды последнего десятилетия.