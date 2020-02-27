Киев определил больницы, куда будут принимать больных коронавирусом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В Киеве определены больницы, где подготовленные боксы в инфекционных отделениях, куда смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса", - говорится в нем.

По словам мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, несмотря на то, что в столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано, Киев должен быть готовым к тому, что такое может случиться.

В сообщении также отмечается, что 28 февраля вместе со специалистами Министерства здравоохранения в одной из столичных больниц будет проведено обучение для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, но у нее оказалась гастроэнтерология.

Ранее Данилов заявил, что у эвакуированных из Уханя (Китай) и медицинского персонала в Новых Санжарах раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса.

Тем временем Государственная пограничная служба констатирует отсутствие дефицита защитных масок для работников службы на границах Украины и в аэропортах.

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